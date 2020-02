Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 febbraio 2020/ Sagittario, Bilancia, Scorpione, Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox torna a raccontarci la giornata anche oggi, 24 febbraio 2020. Andiamo a vedere cosa ha detto per Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: Le azioni e le riflessioni di questo periodo devono essere ben ponderate per evitare di gettarsi in alcune situazioni che poi si potrebbe finire col rinnegare. Con l’arrivo di aprile sarà finalmente possibile vedere la situazione in maniera più chiara, temendo anche meno le novità in cui ci si vorrebbe gettare e riuscendo a superare i limiti emotivi imposti dalla paura. Scorpione: Questa settimana sembra promettere un buon recupero psicofisico. Le giornate di lunedì e martedì potrebbero aiutare a chiarire alcune situazioni che non vanno. Sagittario: Una Luna molto attiva permetterà di guadagnare qualcosa in più, favorendo anche chi si trova ad avere in questo segno l’ascendente. Chi ha in mente un progetto più iniziare a sperare in qualche buona novità, facendo forza sul proprio coraggio e la propria intraprendenza.

Oroscopo di oggi per Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: La presenza di molti pianeti in assetto favorevole regala ottime possibilità, specialmente nelle giornate di venerdì e sabato. La grande motivazione di questo periodo potrebbe rendere più semplice portare avanti qualcosa di importante, aiutando ammettere da parte i dubbi per mettersi felicemente in gioco. Acquario: La situazione economica continua a dover essere tenuta sotto controllo, mentre la presenza di Urano chiede con forza ai nati di fine gennaio di iniziare un nuovo progetto con prudenza e razionalità. Pesci: La presenza del Sole e della Luna nel segno regala una grande forza, La grande capacità intuitiva dei nati sotto questo segno può garantire un pizzico di fortuna a chi desidera gettarsi in un sentimento. La prossima settimana sembra potersi rivelare molto intrigante.

