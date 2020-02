Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 febbraio 2020/ Toro e Pesci al top, amore e lavoro per Leone e Ariete…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle radiofrequenze di LatteMiele, andiamo a vedere i segni top per la giornata di oggi 24 febbraio 2020. Il Toro vive un cielo davvero molto positivo che è utile per raggiungere dei grandi progetti e che potrebbe risolvere dei contenziosi importanti. Il Cancro sembra pronto a portare delle risorse in più verso il futuro. Nonostante questo si continuano ad accumulare dei dilemmi che rischiano di creare anche qualche dispiacere di troppo. Il cielo della Vergine è davvero molto importante, ma nonostante questo rischia di essere offuscato dalla fatica dovuta al novilunio che è iniziato ieri. Da martedì si torna a volare per una settimana che potrebbe essere davvero molto importante e che parte in maniera altalenante ma che regalerà delle belle soddisfazioni. I Pesci sono trascinati da Luna e Sole che regalano davvero grande forza in un momento che può invitare a sorridere.

AMORE – Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e andiamo a vedere da vicino il campo dell’amore. Una Venere benigna da martedì potrebbe portare il Toro a vivere una storia d’amore che si rafforza ulteriormente se è già importante da tempo. Il Cancro deve godersi le piccole cose in questo momento e soprattutto deve affrontare tutto giorno dopo giorno senza farsi trascinare dalla fretta e da situazioni che possono considerarsi complicate sotto diversi punti di vista. L’intuito può portare i Pesci ad avere delle buone intuizioni per quanto riguarda proprio il campo dei sentimenti. Forse è il caso di affrontare le cose con la carica giusta alla ricerca di situazioni che si possono considerare intriganti e che magari guidano verso la felicità. Lo Scorpione in questi giorni si potrebbe ritrovare a vivere delle situazioni che chiariscono quello che è stato compromesso nell’ultimo periodo.

LAVORO – Ecco quanto detto per il lavoro nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi 24 febbraio 2020. L’Ariete potrebbe trovarsi a dire basta di fronte a delle situazioni che possono portare all’esasperazione, quindi forse in alcuni casi è meglio dire semplicemente basta. Il Leone in questa settimana si può trovare a prendere delle decisioni e a superare delle discussioni che di recente hanno creato un po’ troppa preoccupazione. Il Capricorno sente una grande spinta e la motivazione potrebbe portare a raggiungere prima i risultati. Serve la giusta determinazione per riuscire ad ottenere i propri obiettivi, ovviamente si deve essere anche oggettivi per avere la forza di capire le cose come stanno e anche per stare al proprio posto quando magari questo sarà necessario. Presto potrebbe arrivare una soddisfazione da qualcosa che magari non ci si aspetta.



