Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 febbraio 2020/ Vergine, Toro, Gemelli, Cancro e…

Paolo Fox, oroscopo oggi 24 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 24 febbraio 2020, ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: I numerosi ostacoli da superare lasciano un po’ di stanchezza e insofferenza, ma con l’avvicinarsi della primavera sarà possibile superare efficacemente molti ostacoli. Intorno a mercoledì la situazione potrebbe esasperarsi spingendo a dire basta ad alcune situazioni che non è più in grado di sopportare. Toro: La situazione astrologica molto positiva sembra utile a fare grandi progetti e risolvere alcuni contenziosi. Queste giornate promettono grande forza e ottime prospettive. Con l’inizio di marzo sarà possibile rafforzare ulteriormente anche la situazione amorosa grazie ad una Venere benigna. Gemelli: Questo periodo sembra sconsigliare di immergersi in grandi polemiche. I tempi bui sembrano finiti e tra marzo e aprile sarà possibile adottare qualche buona soluzione utile a progettare un futuro più roseo. In queste ore si registra però un novilunio un po’ fastidioso che invita a tenersi lontani dalle complicazioni.

Cancro, Leone e Vergine oroscopo Paolo Fox

Ecco Cancro, Leone e Vergine per l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Cancro: In questa giornata i nati sotto questo segno potrebbero contare su qualche risorsa in più, ma continuano a farsi sentire prepotentemente alcuni dilemmi. In amore la soluzione migliore sembra godere delle piccole cose vivendo alla giornata. Giove Saturno e Marte opposti segnalano una certa rivalità che si potrebbe accentuare intorno a metà settimana. Leone: Tra mercoledì e giovedì sarà possibile affrontare efficacemente una discussione riuscendo finalmente a decidere cosa fare di alcune questioni in ballo già da un po’ di tempo. In amore qualcuno potrebbe mettere un freno alla propria pazienza cominciando ad imporre le proprie regole, specialmente dopo la prima settimana di marzo. Vergine: Un cielo molto importante sembra essere offuscato da un po’ di fatica residua dovuto al novilunio iniziato ieri, ma già da martedì sarà possibile godere di nuovo dell’energia positiva di questo 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA