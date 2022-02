Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 24 febbraio 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 24 febbraio 2022.

L’Ariete: stelle importanti, in questo momento sei vitale, hai messo a tacere tante persone e il senso di tensione che è stato protagonista. Se c’è stato un importante distacco in amore, le cose non possono cambiare dall’oggi al domani, ma in questi casi ti arrabbi molto, ma poi ti passa. Non ti mettere in competizione con terze persone, ma sai che c’è stata un pò di freddezza.



Per il Toro: per l’Oroscopo Paolo Fox non hai più la luna contro e quindi adesso ci sarà un cielo importante e ci sarà da risolvere qualche fastidio economico e lavorativo. Molti hanno il problema di combinare i sentimenti con le questioni pratiche e spesso ti troverai quindi in disaccordo con la persona che ami.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: è meglio contrastare la luna opposta, stai in cima alla classifica, poiché a volte vivere dei contrasti nella settimana aiuta a risolverli. Chi è contro di te adesso rivelerà la sua vera faccia e tu a questo punto potrai metterlo a tacere. Un pizzico di fantasia ti può arrivare anche a lavoro, specialmente se ci sono promozioni in vista o se devi fare una richiesta per maggio.

