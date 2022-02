Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 24 febbraio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: discussioni di troppo, forse senti di non ricevere quello di cui hai bisogno. Devi ricevere delle certezze lavorative e poi sarai in grado di lavorare bene. In amore ti senti responsabile di quello che fanno gli altri, quindi se non ti senti protetto e tranquillo, riesci a trasmettere anche insicurezza agli altri. Se da una parte hai bisogno di coraggio e prestigio, dall’altra anche lo sviluppo di una passione può portare serenità.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: conti su questa luna in aspetto utile anche per gli incontri. Buone le possibilità di avanzare verso mete nuove, ma anche soprattutto rispondere a una voglia di cambiamento che stai seguendo da tempo, molti vogliono fare cose diverse. Non ti devi lasciare travolgere da emozioni insensate e attenzione a non ripescare nel passato in amore.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: oggi ti senti un pò fuori gioco, ma c’è sempre la giornata no, in cui pensiamo a quello che va male, anziché a quello che va bene e quindi potresti essere imprevedibile e questa imprevedibilità potrebbe essere rimproverata da chi ti sta attorno. Lascia fare al destino e attenzione ai rapporti con gemelli e sagittario e da domani le cose andranno certamente meglio.

