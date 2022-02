Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 24 febbraio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox il weekend è importante. Chi vive un periodo nervoso potrà superare un problema, chi è in cerca di amore potrà avere una bella conferma. Questa amore silenzioso e solidale, non ami mettere in piazza i tuoi affari. Chi ha vissuto una separazione è pronto a ripartire e chi è stato male potrà ricominciare presto a sperare.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: non chiuderti adesso, è l’ultimo colpo di coda. I rapporti con l’ariete, capricorno e la bilancia sono stati un problema, ma a volte anche tu non hai avuto modo di capire cosa stavi pensando. Nella migliore delle ipotesi i sentimenti sono in silenzio e altri cercano ancora un riferimento. In questo giorno le cose che dici devono essere soppesate con molta attenzione.

Il Leone: non è un periodo no, ma è rivoluzionario e quindi quello che valeva prima, non vale adesso. Poi ognuno ha la propria vita, ma chi deve cambiare casa, mansione, chi deve chiudere un’attività, a volte capita con i familiari, per migliorarsi. Bisogna andare avanti con coraggio, però se c’è una disputa d’amore si deve risolvere subito, perché a marzo sarà più complicato fare tutto.

