Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 24 febbraio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox meglio pensare al futuro, non serve dormire poco la notte, vivere fra ansie e malinconie che non aiutano, adesso devi far capire a certe persone che hai attorno che non sei così buono e pacifico. Quando una cosa non ti sta bene non è che devi sempre ingoiare sempre il rospo, forse adesso è il caso che sia qualcun altro ad arrabbiarsi per te. Un problema di lavoro sarà superato.

Lo Scorpione: potrai guadagnare più comprensione e affetto e chi ha una bella storia la deve vivere ma attenzione ai ritorni di fiamma. Non ami ripetersi, ma neanche dimenticare, in quanto quando hai amato una persona, anche se sei stato abbandonato, stai male, ma rimane nel tuo cuore. Attenzione a non credere positivo un amore che non lo è. Un consiglio è quello di programmare un weekend piacevole.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: sono settimane importanti, torna il senso di libertà e desiderio di successo che in questi giorni stai cercando di ritrovare. In termini di coraggio, non manca la capacità di lanciarsi in nuove avventure e spesso hai successo. Non ti privi mai di nulla, molte volte dici di sapere fare una cosa, ma in realtà non è così e in questo modo però hai il tempo di imparare a farla. Marzo sarà meno nebuloso per l’amore.



