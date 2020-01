Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 gennaio 2020/ Bilancia, Scorpione, Sagittario, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: si devono aprire le braccia all’amore perché in questo weekend è possibile vivere qualcosa di più. Avere una situazione così intensa indica che chi ha avuto una crisi si appresta a superarla. Si deve essere certi di ciò che si desidera e non si deve dire sì solo per cortesia, altrimenti si torna a casa e si inizia a darsi addosso da soli. Si deve ritrovare stabilità. Scorpione: come sempre molto dipende dalla situazione personale, ma questo weekend è un po’ sotto pressione, soprattutto per chi lotta per riemergere. I problemi ci sono ma possono essere superati. A livello economico c’è stato un blocco e si è dovuto rinunciare qualcosa anche per motivi fisici. Si è in recupero. Sagittario: questo weekend pone voglia di avventura, non riguarda solo l’amore. Piace mettersi alla prova. Gennaio non è molto chiaro nella sua evoluzione. Se ci sono cose che non funzionano si devono mettere in evidenza. Ci saranno tre giorni di recupero fisico. Si deve trovare la voglia di viaggiare e fare cose divertenti. Quando il segno ha buoni aspetti è portato per lo sport.

Paolo Fox, oroscopo Capricorno, Acquario e Pesci

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a dare uno sguardo ai segni di Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: anche quelli più motivati e che vivono una relazione importante devono mettere in chiaro tante cose, mettere in cantiere tante cose. Avere un oroscopo forte significa fare delle scelte tenaci. E’ un’occasione che lancia lontano. Magari si sostituirà una persona. Acquario: il segno nel weekend deve vivere le emozioni senza bloccarle. Sole e Mercurio sono nel segno. Si pensa al lavoro e come organizzarlo, bloccando situazioni che non sono remunerative. Si deve stare attenti al denaro, non si può lavorare solo per passione e riconoscenza ma bisogna guadagnare. Pesci: non si devono puntare le persone sbagliate. Si rischia di darsi addosso e stare male. Calano le difese quando si è agitati interiormente. Non si riesce a superare tutto. E’ un bel cielo per le relazioni. Nelle coppie di lunga data ci sono progetti in mente. Si deve risolvere un piccolo problema personale o fisico. Attenzione a non strapazzarsi troppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA