Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 gennaio 2020/ Leone, Ariete, Gemelli, Vergine e…

Oroscopo di oggi 24 gennaio 2020: previsioni Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, 24 gennaio 2020. Andiamo a vedere cosa ha detto per quanto riguarda Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: spesso la vita è una continua lotta, ma se si cercano situazioni difficili a livello lavorativo e amoroso è normale che questa lotta diventi più stressante. E’ un periodo di attesa. Dal 23 di marzo ci sarà uno sblocco per la tensione. Nel weekend si devono fare solo le cose di cui si è convinti. Toro: è un momento molto importante per il segno. Anno del riscatto e della padronanza di sé. Per casa se si deve cambiare è un momento importante. Da un piccolo grande affare a una situazione di accomodamento dalla fine del 2019 si sta pensando a situazioni abitative. Nel weekend c’è un piccolo calo di forma. Gemelli: nonostante le distanze che Venere dissonante pone con la persona che si ama, possono essere distanze anche mentali, certo è che gli amori che nascono ora sono complicati. Non ci si deve innamorare di persone legate già o lontane.

Previsioni oroscopo Paolo Fox, analisi Cancro, Leone e Vergine

Continuiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Cancro, Leone e Vergine. Cancro: con questi pianeti in opposizione si deve lasciare qualcosa. Difficile evadere da situazioni contrattuali scritte per necessità più che per convinzione. Ogni nuovo ruolo deve essere accettato con grande attenzione. A gennaio ci sono dei cambiamenti dal punto di vista professionale. In amore ci sono invece delle buone emozioni. Ci si può lasciare andare a una relazione part time. Leone: nel weekend ci sarà agitazione dovuta dal fatto che non sono chiare le vicende economiche e lavorative. Alcuni pianeti in opposizione determinano questo stato di incertezza. Il segno non accetta ostacoli, ma se ce ne sono si devono schivare. Vergine: 24 ore fa si è parlato di piccole perplessità. L’anno porterà vantaggi e soluzioni, ma i dubbi arrivano se si vuole fare troppo, allargando gli orizzonti e pretendere sempre di più come magari ciò che è facile da raggiungere. Non ci si deve montare la testa e fare i passi giusti. Si deve cercare sempre di trovare quegli spunti utili per il futuro. Più si investe per il futuro e più si cerca di fare qualcosa di importante.

