Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa domenica 24 gennaio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si parte come sempre dai Gemelli. Nonostante i problemi vissuti nel corso degli ultimi mesi, con l’avvicinarsi della primavera sembra rinascere il desiderio di mettersi in gioco e cimentarsi in dei nuovi importanti progetti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la Luna nel segno e una Venere interessante sembrano favorire le nuove iniziative, invitando a confidare nel futuro.

E ora è la volta della Bilancia. Secondo l’oroscopo Paolo Fox ina Luna favorevole sembra aiutare ad appagare il grande bisogno di affetto che sembra caratterizzare queste giornate. Nonostante la situazione possa apparire ricca di difficoltà, l’arrivo del mese di Febbraio permetterà di contare su alcune importanti risposte, rendendo più facili alcune scelte.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E infine, ultimo ma non ultimo segno dell’oroscopo Paolo Fox, arriva l’Acquario. La Luna favorevole sembra regalare a questa domenica una buona energia, utile a programmare gli eventi del prossimo mese. L’arrivo di Febbraio vedrà diversi pianeti concentrarsi all’interno di questo segno, permettendo coincidenze fortunate e interessanti cambiamenti. Favoriti i sentimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA