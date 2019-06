Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 24 giugno 2019: Gemelli, Cancro, Pesci, Ariete, Bilancia

Oroscopo oggi lunedì 24 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox apre astrologicamente la settimana su LatteMiele. La rubrica Latte e Stelle torna per raccontarci cosa accadrà oggi, lunedì 24 giugno 2019. Andiamo a leggere cosa ha detto segno per segno. Il Sagittario vivrà una giornata decisamente sottotono, ma va ricordato che l’estate sarà importante e anche per questo si devono coccolare diverse situazioni. Il Capricorno invece è altalenante e non riesce a raggiungere i suoi obiettivi, quando magari ci è vicino compie un autogol che lo fa retrocedere rapidamente. L’Acquario invece si trova a vivere un momento in cui ci sono buoni propositi. La volontà e la forza d’animo risolvono le cose, ma attenzione al campo sentimentale perché l’amore andrà protetto. Buona giornata per i Pesci che possono ottenere finalmente alcune conferme, ma bisogna fare attenzione a chi gestisce delle storie parallele. Questi infatti potrebbero trovarsi di fronte a scelte non facilissime da prendere e magari rimaner scottati da alcune vicende. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Scendiamo nei particolari dell’oroscopo di Paolo Fox partendo dai segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: il lunedì sarà sottotono, ma il periodo estivo sarà importante. Se si aspettano conferme, dopo un periodo di confusione si avrà giustizia. Si potrebbero ricoprire ruoli da leadership. Capricorno: fino a mercoledì si avrà uno stato altalenante, ci sono molte cose da fare e non è facile fare tutto. Ci si arrabbia se non si riesce a fare tutto, ci si rimetterà in gioco e aspettano grandi opportunità in amore. Acquario: si è coraggiosi e forti, ci sono buoni propositi in gioco. Le cose andranno bene grazie alla buona volontà e alla fortuna. L’amore va protetto. Pesci: è una buona giornata per far valere le proprie posizioni, per ottenere qualche conferma in più. Se si è l’artefice delle situazioni che circondano, bisogna agire in primis. Occhio alle storie parallele.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: L’autunno non sarà importante come l’estate, si dovrà puntare proprio su questi mesi caldi per poter raccogliere i frutti in autunno. Toro: può ottenere qualcosa in più, se ci sono delle cose che premono conviene mettere tutto in chiaro entro mercoledì. Gemelli: si inizia la settimana in maniera confusa, certe situazioni legali non si sono risolte. Si vive una certa tensione che non è stata ancora superata, c’è la necessità di abbandonare un percorso a favore di un altro. Cancro: la settimana parte al meglio, in attesa di un luglio che si prospetta importante. I progetti che nascono in questo periodo sono validi, seppur faticosi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si vivrà una settimana importante, legata ad un’estate decisiva. Vergine: bisogna mettere in chiaro alcune situazioni che riguardano i sentimenti. Le cose che sono andate al rallentatore all’inizio dell’anno, troveranno una soluzione d’ora in avanti. Bilancia: si è molto arrabbiati, si sente di non essere stati ripagati al meglio. È una sensazione che si percepisce sin dagli inizi dell’anno, bisogna capire come comportarsi. Scorpione: Si è riconosciuto di dare spazio a persone che non meritavano interesse, le uniche giornate sottotono saranno quelle di venerdì e sabato.



