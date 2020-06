Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

Ecco i segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 24 giugno 2020. La Luna è in ottimo aspetto per il segno dell’Ariete in una giornata in cui ci si potrebbe innamorare sul serio. La fine del mese darà la forza di affrontare le sfide in maniera intelligente e cercare di migliorarsi sotto diversi punti di vista. I Gemelli in questo periodo devono puntare su rapporti con le altre persone. Si sta lavorando verso cercando dei progetti importanti per il futuro. Il Leone vive un periodo di forza grazie a una Luna in buon aspetto. C’è grandissima energia in giornate che richiedono di essere indirizzate. C’è voglia di condividere molto anche in amore. La Bilancia è in un momento di grande forza che può aiutare a mettersi alle spalle qualcosa che nel passato è stata difficile da superare. Forse è il caso di rendersi conto che ora ci si può lanciare in nuove avventure alla ricerca di risultati che più volte sono rimaste solo nei sogni e che ora sono alla portata.

Oroscopo Lavoro – L’Ariete è in grado di affrontare sfide per migliorarsi grazie a una fine di giugno che potrebbe essere davvero molto positiva. Il Cancro durante l’estate potrebbe trovarsi di fronte a dei contatti interessanti dal punto di vista professionale. I Gemelli si possono trovare a prendere delle ottime occasioni al volo da sfruttare, ma nonostante questo c’è dall’altra parte la necessità di provare a riorganizzarsi al meglio per arrivare a raggiungere dei nuovi progetti. Serve in sostanza il tempo per arrivare a dare una svolta alla propria vita. La Bilancia è finalmente forte e decisa a raggiungere dei risultati molto interessanti, ma si deve avere la consapevolezza per lanciarsi verso il futuro. Il Leone anche ha energia e forza per arrivare dove vuole. Diventa importante cercare di capire che i progetti che non vanno devono essere lasciati da parte, capendo che alcune situazioni non sono adatte a quelle che sono le esigenze del segno stesso.

Oroscopo Amore – L’Ariete potrebbe decidere di smettere di portare avanti una storia. Quello che risulta importante in questo momento è parlare chiaro ed essere diretti in un senso o nell’altro. Il Toro può vivere alcune tensioni in questo momento con la possibilità che rabbia e contrasti portano a sfogarsi sul proprio partner. Il Cancro in questo momento deve concentrarsi sull’amore con la ricerca della serenità che rimane nel mirino. Alcuni potrebbero sfruttare il prossimo avvicinamento di Venere per verificare una storia che magari per alcuni non è stata ancora facile da gestire. Il Leone sembra davvero pronto a rilanciarsi verso la possibilità di condividere qualcosa con una persona interessante e soprattutto solidale. La Bilancia ha come deadline il mese di agosto, entro il quale dovrà mettersi seduto a un tavolino e chiarire qualcosa con il proprio partner. Per arrivare a un punto comune serve però razionalità e soprattutto sincerità. Se i Pesci sono di fronte a una storia a distanza ora hanno necessità di capire che forse è il caso di guardare altrove per trovare felicità e serenità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA