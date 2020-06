Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2020/ Toro, Capricorno, Ariete, Leone

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 giugno 2020: Toro e Capricorno

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox il Toro: Oggi e domani qualcuno potrebbe avvertire alcune tensioni che potrebbero generare alcune rabbie e contrasti. Mantenere un atteggiamento diplomatico potrebbe aiutare a contrastare questa tendenza.

Capricorno: Giorni particolari che si inseriscono all’interno di mesi che sembrano portare qualche agitazione, specialmente per chi si trova ad aver a che fare con alcune difficoltà lavorative in attesa di una collocazione nuova che potrebbero portare un po’ di tensione. Entro la fine dell’anno sarà possibile ottenere buoni successi.

Scopri l’oroscopo di Ariete e Leone

Con l’oroscopo di Paolo Fox andiamo sull’Ariete: Giornata che parla di emozioni grazie ad una Luna in ottimo aspetto. La fine di giugno sembra donare una grande capacità di affrontare sfide e lotte utili a migliorarsi. In amore qualcuno potrebbe decidere di smettere di portare avanti alcuni percorsi: sarebbe meglio riuscire a parlare chiaro.

Leone: Periodo di grande forza grazie alla presenza della Luna in buon aspetto rispetto a Marte. La grande energia di queste giornate richiede però di essere opportunamente indirizzata, lasciando indietro i progetti che non sembrano più essere adatti alle proprie esigenze. Qualsiasi scelta si intenda fare sarebbe bene riuscire ad arrivare a una conclusione entro novembre. In amore sembra esserci voglia di condividere con persone solidali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA