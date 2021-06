Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 24 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno del Cancro in questo giovedì ci sarà una Luna opposta, molto presto, che metterà in chiaro tante cose: fra venerdì e domenica potresti arrabbiarti se qualcuno non è più sulla tua lunghezza d’onda. Viaggi, contatti, novità, qualcosa si muove (finalmente tutti possiamo muoverci) e gli incontri sono importanti.

Per quanto riguarda lo Scorpione? Secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox attenzione in amore e nei rapporti con gli altri, la pazienza non è molta e probabilmente sarà necessario dare un ultimatum a qualcuno in questi giorni: o si mette a posto qualche situazione entro fine mese oppure a Luglio saranno dolori.

Per i Pesci siete preda di mille ricordi che trasportano ovviamente al passato. Molti potrebbero pensare di non essere profeti in patria, cioè di non ricevere consensi dalle persone da cui si aspetterebbero qualcosa in più e in questo momento ci si potrebbe sentire un po’ fuori gioco. Per i cuori solitari o separati sarà importante andare avanti e non pensare a ciò che non è più possibile ottenere, presto ci sarà un riscatto.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di lavoro per i Pesci: nell’ambito del lavoro ci sono sole risposte part-time o magari qualcosa non è andata esattamente come si desiderava. C’è qualche scontro con il segno zodiacale del Leone, ci vuole un po’ di tempo prima di maturare le novità in vista della fine dell’anno.

Per lo Scorpione siete pieni di buoni sentimenti, buone iniziative. A Luglio tutte le persone da cui non si è avuta attenzione o che si sono un pochino accomodate sugli allori saranno in qualche modo investite da un atteggiamento critico da parte degli Scorpione. Infine per il Cancro: avrai bisogno di chiarezza. Tu sei una persona adorabile e quando ami qualcuno sei molto dolce, comprensivo e affettuoso, ma fai attenzione a non dare troppi vizi agli altri, perché chi ti ama non si deve abituare a questa tua disponibilità, in quanto, se vedi che non è ricambiata, poi ripaghi con una certa disattenzione che viene notata. È anche vero che, ogni tanto, cambi idea.



