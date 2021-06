Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021/ Lavoro, Salute a Amore per Gemelli, Bilancia

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 24 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: ci sono a volte delle giornate che non hanno un fine o che sono talmente piene di eventi e di situazioni che ci rendono estremamente insofferenti. Probabilmente un po’ di agitazione di troppo e per quanto riguarda accordi e contratti c’è molto da rivedere: dovrai valutare altri riferimenti a livello di persone con cui ti rapporti.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox se accanto a voi c’è una persona con cui condividere scelte e novità non bisogna tirarsi indietro perché questo è un momento in cui ci può essere bisogno di aiuto. Per l’Acquario il destino può aiutare, l’unico rischio è quello di innamorarsi di una persona magari già legata o difficilmente avvicinabile, questo perché il mese di Luglio porterà qualche conflitto. Nelle coppie in cui c’è stato un problema di lontananza, anche di tipo fisico, bisognerà accorciare le distanze al più presto.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: non bisogna pensare che il futuro sarà negativo, in questi mesi c’è stato bisogno di coraggio per iniziare nuovi progetti ma ora potrebbe non servire più neanche questo coraggio perché le cose sono cambiate dagli inizi dell’anno, con situazioni nuove tutte attorno, e quindi volente o nolente tanti Acquario dovranno cambiare riferimenti, persone con cui si ha a che fare sul lavoro per uscire un po’ dal solito ambiente.

Per la Bilancia siete pieni di belle iniziative, molto più forti e capaci di ripartire mentre altri stanno semplicemente riorganizzando la loro vita. I Gemelli: Forse una giornata confusa, ma meglio così, perché magari significa che ti sei rimesso in gioco. Rimanda alcune discussioni familiari o amorose al weekend.

