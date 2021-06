Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 24 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, questa è un’altra giornata piena di iniziative. Mi auguro che tu stia ricevendo questa scossa che veramente rianima, perché abbiamo visto quanto hai sofferto: sei dovuto rimanere in panchina, certamente non per colpa tua. Ora lentamente si recupera, ma bisogna vedere quanta agitazione o quanta tensione è stata accumulata: qualcuno dovrà mettere mano al portafogli e compensare una situazione economica. Intanto però guarda oltre, anche perché in autunno ci saranno delle novità.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ecco che ti togli una piccola o grande soddisfazione: risolvi un problema economico, ma ricordiamo sempre che, dal punto di vista delle operazioni commerciali e finanziarie, questo periodo resta un po’ rallentato o comunque chi ha un nuovo accordo o ha accettato un nuovo incarico, lo ha fatto sulle spine, forse perché qualcun altro ha rinunciato. Insomma non ti senti appagato e devi mettere a posto tante situazioni che si sono bloccate nel passato. Per il Sagittario siete pieni di voglia di riemergere da una situazione di conflitto. Gli inizi delle Primavera per molti sono stati pesanti anche fisicamente. Ci sarà una bella novità e adesso si potrà anche portare avanti un progetto per l’autunno o per la fine dell’anno.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore se siete del Leone, entro sabato vivrà una bella novità. Dal punto di vista sentimentale, se c’è una persona che ti piace, dovresti avvicinarla, anche in vista del prossimo mese, quando Venere finalmente sarà nel tuo segno. Per il Sagittario a Luglio sarà importante guardarsi attorno sentimentalmente, soprattutto per chi è solo. Per l’Ariete tra venerdì e domenica, cerca di evitare conflitti e situazioni che potrebbero divenire incandescenti.

