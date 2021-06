Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021/ Toro, Vergine e Capricorno cosa dicono le stelle?

Per questo giovedì 24 giugno 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Capricorno

Per il Toro non possiamo vivere una vita pensando solo ai doveri, il Toro adesso vuole scoprire cosa c’è di buono in un amore e magari scoprire più amore. Per il Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox indica di puntare su questo weekend sarà importante: visto che Giugno non è stato proprio meraviglioso per i sentimenti, bisognerà tentare un recupero. Non è detto che ci saranno conflitti ma ci può essere stato malessere o una distrazione sul lavoro o polemiche familiari. Per tanti motivi si è notata un’assenza fisica e psicologica da parte dei nati sotto questo segno. Se c’è una persona che si desideri e che è lontana sarà importante riavvicinarla, anche considerando che Luglio sarà un mese molto più intenso.

Per la Vergine i nati nel segno oggi sono un po’ agitati. Forse gli altri non se ne renderanno conto, perché questo è uno dei segni che non si fa scoprire o notare anche quando è molto nervoso, in quanto cerca sempre di mantenere un certo “aplomb”. Perché sei agitato? Perché sei circondato da persone o situazioni strane, discorsi sbagliati.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno della Vergine. Una malalingua potrebbe avere colpito la tua fierezza e la tua onestà: in questo giovedì un po’ di fatica si fa sentire, anche nei rapporti interpersonali. Il Toro punti sul fine settimana, perché fra venerdì e domenica avremo un oroscopo molto interessante. Non si può pensare solo al lavoro, anche se il lavoro prende molto del tuo tempo. Questo è un anno in cui bisogna fare meno e fare meglio, forse anche per necessità, ed ecco che bisogna stare un po’ più attenti alle spese.

