Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 giugno 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: la giornata

Tocca a Bilancia, Scorpione e Sagittario: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di venerdì 24 giugno 2022.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia

Bilancia: Abbiamo una situazione astrologica migliore, ora che Venere è favorevole. Consiglio di stare accanto a persone che ti vogliono bene. Sai che c’è stata una crisi nel lavoro o, negli ultimi tempi, hai dovuto rivedere un progetto, perché per motivi personali o fisici, tutto è stato da ricostruire e rivedere. Questo transito particolare di Giove vi invita a non aprire questioni legali o dispute, se non è necessario. I compromessi sono da seguire e accettare.

La giornata di Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Per uno Scorpione, ammettere un errore è quasi impossibile: poi magari si fa perdonare, ma l’orgoglio è forte. Tu sei irascibile, irruente e permaloso, per cui, lì per lì, reagisci male. Poi però, se capisci, perché sei molto intelligente, come stanno le cose, puoi anche scendere a patti, mostrarti più dolce, ma non bisogna prenderti di petto. Quindi in questa giornata, con una Luna un po’ strana, forse dovrai affrontare qualche disagio. Un po’ di calo fisico, recupero da domani.

Sagittario: Le situazioni che nascono adesso in amore non è che siano tanto chiare e così è un po’ difficile ritrovare un equilibrio. Ancora più difficile, per chi ha una storia ufficiale e una ufficiosa, mettere d’accordo cuore e ragione. Attenzione alle storie che partono adesso. Parliamo di una nuova stagione della tua vita a livello lavorativo: si riparte lentamente, ma Giove in buon aspetto mette una nuova luce su tutto quello che stai facendo. Tieni sempre in caldo i progetti perché questa seconda parte dell’anno può risolvere problemi o può portare avanti prospettive che, fino a poco tempo fa, erano bloccate dagli eventi.

