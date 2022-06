Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 giugno 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: le previsioni

Per la giornata di venerdì 24 giugno 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, che venerdì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Capricorno: Sei troppo responsabile per mollare tutto, anche se, ogni tanto, pensi a “chi te lo ha fatto fare”. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox molti nodi sono arrivati al pettine e tanti Capricorno sono affaticati. In più bisogna fare i conti con un cambiamento di ruolo, mansione, avvenuto negli ultimi tempi: forse una partenza che tu non giudichi adeguata alle tue capacità. Penso ai Capricorno che hanno dovuto bloccare un lavoro e magari adesso, dovendosi proporre a una nuova ditta o a una nuova situazione, non possono vantare i privilegi di prima. In qualche modo, c’è una nuova ripartenza. I Capricorno avrebbe bisogno di un aiuto concreto. Sentimenti importanti.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Acquario e Pesci?

Acquario: C’è un po’ di stress e anche una strana voglia di non far nulla, che potrebbe essere anche alimentata dalle alte temperature. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quando però un Acquario diventa pigro, è perché non ha attorno gli stimoli giusti. La tendenza, da qui ai prossimi mesi, è importante e valida per i cuori solitari che potranno incontrare persone di rilievo. Giugno consiglia bene e domenica avremo un cielo importante per le relazioni. Spese per la casa.

Pesci: Se devi organizzare qualcosa, parlare con qualcuno o rimetterti in gioco col lavoro, devo dire che non ci sono dubbi: questo è un periodo buono. Tuttavia, se devi affrontare una crisi sentimentale, allora attenzione! Perché è chiaro che dipende dalle singole circostanze, però c’è chi è stato male e c’è chi adesso ha accettato una sorta di distacco positivo nei confronti dei sentimenti, ovvero. “Ti voglio bene, però non torniamo su vecchi discorsi e cerchiamo di rimanere insieme, senza metter troppa agitazione nel rapporto”. Sarà possibile fare questo? Domenica tutti i cuori solitari saranno un po’ agitati e chi è in coppia dovrà chiarire molte cose. Per il momento sarebbe meglio potenziare e stimolare le questioni di lavoro, piuttosto che d’amore. Nuovi amori da verificare sul campo.

