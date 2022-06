Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 giugno 2022/ Chi al top: Cancro, Leone e Vergine

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo venerdì 24 giugno 2022 per Cancro, Leone e Vergine: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Cancro

Cancro: Sai che è da maggio che tutto sta cambiando: persone che erano di riferimento adesso non lo sono più e questo può indicare una buona trasformazione, nel lavoro e in amore. Il Cancro si affeziona molto ai luoghi in in cui sta per anni e si dispiace quando deve cambiare, ma “fate di necessità virtù”. Giornata migliore rispetto a quella di mercoledì in cui sei rimasto un po’ sotto pressione o aspettavi delle risposte.

Venerdì 24 giugno, la giornata di Leone e Vergine secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Mi sembra un cielo di riflessione. Oggi e domani, massima attenzione! Anche se pensi che qualcuno ti ha pestato i piedi. Voglio ricordare che, anche nei periodi buoni, e tu hai Marte e Giove favorevoli, può capitare il rompiscatole di turno che cerca di bloccarti. Ma, avendo le stelle buone, adesso sei tu a dettar legge, Quindi, se qualcuno cerca di obbligarti a fare una cosa, non ci riuscirà e anzi, potresti prenderti anche una bella soddisfazione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox Giove aiuta le questioni legali, i contratti e i matrimoni e da oggi questa Venere importante favorisce i sentimenti. Consiglio, ai nati Leone che hanno una storia importante, di fissare un appuntamento per domenica 26. Chi dice stop a una storia, adesso lo fa in prima persona e senza soffrire.

Vergine: Le tensioni in amore sono presenti. In questo momento, anche se tu sei lo stacanovista dello zodiaco, una cosa vorresti: la tranquillità. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sereno chi sta in vacanza, meno sereno chi deve lavorare, ancor meno sereno chi ha iniziato un progetto nelle ultime quattro o cinque settimane, perché può essersi rivelato più pesante del previsto. Quindi potresti anche dire stop oppure pretendere qualcosa di più. Tra domenica 26 e lunedì 27, in amore ci vorrà pazienza e così anche in casa.

