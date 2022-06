Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 giugno 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Ariete, Toro e Gemelli: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 24 giugno 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta l’Ariete secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Ariete: Le amicizie, gli incontri e le simpatie, che nascono in questo periodo, non vanno assolutamente sottovalutate. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox anche se protesti per una cosa, ti ascoltano! Bisogna stare attenti agli Ariete! È tuo compito vincere una sfida e vincere una partita. Fine settimana in arrivo molto intrigante: quantomeno ci sarà una conferma, ma io spero in qualcosa di più per riuscire a chiudere la settimana in maniera positiva e soprattutto riuscire a costruire un buon viatico per quella che sta per iniziare.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Toro e Gemelli

Toro: Sei un po’ affaticato e nervoso per l’amore e il lavoro, però, rispetto al passato, sei più soddisfatto. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox a volte diamo troppo alle persone che ci circondano e ci sentiamo un po’ svuotati dentro, invece adesso ti sei reso conto che anche tu devi concederti dei piccoli lussi e delle emozioni in più. Spero che nelle ultime tre settimane sia nato un amore, da recuperare o proseguire e per il quale varrà la pena provare a rimettersi in gioco, senza le paure che hanno contraddistinto in questo campo il Toro nell’ultimo periodo.

Gemelli: Questo per te è un periodo rovente, non solo per le temperature, ma anche perché, per quanto ti riguarda, avere Venere, Marte, Giove, Saturno tutti in aspetto buono e Luna domenica nel segno, è certamente di buon auspicio. Ecco perché si può decidere di portare avanti un progetto o vivere un amore importante. Quelli che hanno una storia difficile perché lontana, potranno risolvere parecchi nodi e magari anche voltare pagina. Successo personale.

