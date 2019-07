Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 24 luglio 2019: Bilancia, Vergine, Acquario, Ariete, Cancro

Oroscopo oggi mercoledì 24 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna con la sua consueta rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi mercoledì 24 luglio 2019. Il noto astrologo ha parlato, come ogni giorno, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Toro deve accettare l’idea di far passare del tempo senza affaticarsi troppo. In questo momento ci potrebbero essere delle reazioni molto più alte di quelle che in realtà sarebbero state necessarie. I Gemelli lavorano a trovare una soluzione a una situazione che può essere di carattere legale o diversamente di spunto professionale. Il Cancro si trova a dover affrontare molti ostacoli, ma ha la forza per farlo nonostante a volte l’umore scenda repentinamente. Il Leone vive una giornata in cui si deve dare da fare, ma nella quale alcune difficoltà potrebbero anche impedire di raggiungere i propri obiettivi. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

L’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox parte dai segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: è una giornata in cui si potrebbe fare di più. Inoltre, se non c’è molta presunzione nel voler ottenere i risultati nell’immediato, il segno sarà tra i vincitori dei prossimi mesi. Anche se qualcuno critica le azioni del segno questo è sempre sotto l’occhio di tutti. Ciò che fa evidentemente risulta parecchio interessante, si preannuncia un fine settimana all’insegna dell’amore. Vergine: le parole chiave sono ordine e disciplina. Ci si impone delle regole che si sottopongono anche alle persone che sono intorno. Se si è in coppia e da tempo bisogna cercare di ufficializzare un’unione probabilmente si sta muovendo nel verso giusto, è un anno di forte rigore e la seconda parte dell’anno sarà molto importante. Se si colgono al volo le occasioni che capitano si potrebbe tornare alla ribalta. Bilancia: si vorrebbe cambiare aria, oppure le situazioni portano a farlo. I nati sotto il segno della Bilancia infastiditi sono coloro che sono costretti a restare in un gruppo di lavoro che non piace, qualcosa non funziona e va cambiato, anche in amore ci sono state delle incomprensioni, bisogna recuperare. Scorpione: in questo periodo si è piuttosto intolleranti, per un senso di giustizia che non corrisponde a quello degli altri. Qualcuno pensa di aver fatto la cosa sbagliata, mentre alcuni pensano al contrario di aver fatto la cosa giusta. Le relazioni nate per gioco devono essere definite, attenzione alle gelosie eccessive e a ciò che ci si porta dentro.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Voltiamo pagina nell’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si hanno delle buone stelle, soprattutto per quanto riguarda l’inizio di agosto. Si potrebbero vivere delle relazioni con grande intensità. Occhio a dichiarare certi sentimenti, potrebbero essere passeggere. Si tende a vivere le emozioni inseguendole. Capricorno: ci sono molte belle situazioni da vivere, va ricostruita però un po’ di stabilità, ci sono stati dei mesi conflittuali in amore ma giovedì e venerdì saranno giornate migliori. Se c’è da chiudere con il passato occorre agire. Acquario: sarà una giornata interessante, ma bisogna lottare contro gli eventi. Si potrebbe avere la sensazione di essere privati della propria libertà, forse non si ha il coraggio di effettuare scelte un po’ estreme. In amore potrebbe esserci qualche difficoltà. Pesci: è importante programmare qualcosa di buono nel lavoro, in agosto servirà tagliare i rami secchi. In amore c’è voglia di costruire qualcosa di nuovo con persone di cui ci si può fidare.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: quelle di oggi sono stelle forti, grazie all’aiuto di una persona, un evento o una circostanza, è un periodo ottimo per presentare un progetto. Ci sono cose in più da fare, si potrebbero ottenere cose che si desiderano da tempo. Per il segno la vita rappresenta una sfida continua, si ama mettersi in gioco ed è proprio per questo che la vita sembra complicata. Si è dei vincenti, qualcuno potrebbe provare invidia. Agosto è un mese ottimo se si vuole costruire una nuova storia. Toro: il segno dovrebbe far passare il tempo, quelle di oggi potrebbero essere delle reazioni spropositate rispetto agli eventi. Non incombono grosse difficoltà, tuttavia ci si potrebbe prendere una pausa e cercare di rilassarsi. Il lavoro è importante soprattutto per l’autunno, bisogna cercare di non innervosirsi e tenere sotto controllo le situazioni. In amore non si deve perdere tempo con le situazioni inutili, soprattutto con una persona del segno dei Pesci. Gemelli: si lavorerà ad una sistemazione per quanto concerne la risoluzione di una situazione a carattere legale o finanziario-lavorativo, negli ultimi tempi si vive un certo peso e si agisce come meglio si può. Non ci si aspettavano certi cambiamenti, occorrerebbe salvare quello che c’è già prima di iniziare a pensare a qualcosa di nuovo. Cancro: le difficoltà sono all’ordine del giorno, ci sono molti ostacoli. Tutto ciò non deve scoraggiare se si intende fare delle cose nuove, si consiglia solamente di mantenere saldi alcuni rapporti entro la fine dell’anno. In questo periodo, sull’onda del cambiamento, si rischia di fidarsi delle persone sbagliate, sia nel lavoro che in amore. Occorre un po’ di pazienza, si recupererà presto un po’ di stabilità.



