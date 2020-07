Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ai segni al top di oggi, venerdì 24 luglio 2020. Nonostante una giornata problematica in amore l’Ariete potrà parlare di un venerdì interessante, intrigante e in grado di regalare ottime risposte. Il Toro deve iniziare a progettare il futuro già in questo periodo con l’obbligo però di risparmiare ed evitare di sperperare soldi. Il Leone ha vissuto una settimana non proprio facilissima e in questo weekend avrà la forza per recuperare. Questi tre giorni sono davvero molto positivi per i sentimenti e sicuramente ci sarà la possibilità di andare a ricucire un ipotetico strappo. La Vergine ha la Luna nel segno e questo può portare a vivere dei progetti davvero importanti verso il futuro. Si deve però cercare di essere proiettati soprattutto su ciò che si può considerare concreto e reale e non fantasioso e utopistico. La Bilancia ha bisogno di affetto dagli altri, ma la Luna è a un passo e questo porterà molta forza rispetto alle ultime settimane un po’ confuse e non di facile lettura.

Oroscopo amore: dubbi da dissipare per l’Ariete entro agosto, in questo rush finale di luglio si deve arrivare a delle risposte. Il mese prossimo metterà a dura prova tutte le coppie. Attenzione anche ai nuovi amori che vanno gestiti con ferma attenzione. Il Leone si troverà a vivere i mesi di agosto e settembre molto positivi per quanto riguarda i sentimenti. Già nel weekend ci sarà una rimonta con la possibilità di riuscire a ricucire uno strappo che sembrava insanabile. La Bilancia ha bisogno di tanto amore da parte degli altri dopo un momento non di sicuro facile. Se si vivono due storie però è arrivato il momento in cui si deve scegliere, facendo forza sull’ingresso nell’orbita del segno di una Luna come elemento di forza. Da agosto i Pesci avranno la possibilità di vedere Venere entrare nell’orbita del segno. Chi si vuole bene può mettere da parte eventuali diatribe, chi invece vuole vivere una passione può dare una svolta alla sua vita e magari trovare la persona giusta.

Oroscopo lavoro: Il Toro dovrà aspettare dicembre per raggiungere qualcosa di interessante. C’è un progetto in mente che inizierà proprio alla fine dell’anno e che costerà qualcosa di pesante. Il Cancro deve cercare di fare le cose con la giusta cautela soprattutto quando parla con qualcuno molto importante. La Bilancia in questo luglio sapeva di dover chiarire delle situazioni sul posto del lavoro. Ora arriverà una Luna molto positiva che potrebbe dare al segno la forza per provare a svoltare e a raggiungere i propri obiettivi. I Pesci sono molto nervosi e non in grado di dare risposte, sarebbe importante rimanere un attimo fermi per cercare di raggiungere poi con calma quello che si cerca. L’Acquario avrà un weekend molto intrigante e potrà mettere le basi per qualcosa di interessante verso il futuro. Sarà importante dunque coltivare i propri obiettivi verso un futuro che potrà diventare radioso molto presto.



