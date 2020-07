Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Cancro, Pesci

Grazie a LatteMiele l’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi 24 luglio 2020. Il Sagittario è provato e venerdì sembra burrascoso, è molto importante fare la maggior chiarezza possibile in voi stessi. Vi sentite bene quando avete progetti in testa.

Il Capricorno ha Giove e Saturno nel segno, da una parte pesano i due pianeti e dall’altra rappresentano saggezza e determinazione. Se avete chiuso qualcosa ora potete riguadagnare. Probabile che a furia di liberarvi vi sentiate leggeri. Quando state senza far nulla vi annoiate. Via di mezzo.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Pesci

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni. Il Cancro se deve parlare deve farlo subito e non rimandate a sabato oppure a domenica. Bello questo cielo di agosto. Se dovete spiegare delle cose fatelo con la giusta cautela e parlare di questioni importanti fatelo con cautela. C’è una frase molto bella “chi non vuole ascoltarti non lo fa nemmeno se urli e chi vuole capirti capisce anche se non parli”. Siete di quelle persone che quando hanno a che fare con una persona gradita non hanno bisogno di parole.

I Pesci hanno giornate nervose, non vi dovete affliggere e lasciate che il tempo scorra. Dal 7 agosto Venere bella e dopo mesi di difficoltà recuperate di più. Le coppie che si vogliono bene ad agosto potrebbero avvicinarsi. Chi cerca una passione potrebbe scoprirla. Avere una Venere buona significa che piano piano voi cominciate a pensare che l’amore risulta importante e sarà utile recuperarlo.



