Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2020/ Vergine, Gemelli, Toro, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2020: Vergine e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare altri due segni, seguendo quanto detto per oggi, 24 luglio 2020, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. La Vergine con Luna nel segno deve dare spazio a tutti i progetti, date sempre spazio alle cose reali e concrete. Evitate piccoli conflitti nel week-end.

I Gemelli sono confusi e agitati, siete tristi a metà perché voi non siete tristi al 100%. Quando capitano momenti di tensione si finisce a provare di sfuggirvi. Circondatevi di persone ottimiste e volete sorrisi.

Oroscopo: Toro e Scorpione cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro deve iniziare a pensare a un futuro importante con la raccomandazione solita: risparmiare sempre. Va detto anche a Scorpione e Acquario, da dicembre inizierà una fase in cui voi avrete in mente un progetto che vi costerà qualcosa. Se c’è qualcuno che ora è in debito con voi è chiaro che siete più agguerriti.

Lo Scorpione è meno ansioso ma non del tutto tranquillo a livello economico. I prossimi sono mesi in cui dovete risparmiare. Dovrete essere più accorti. Da mettere a posto questioni rimaste in sospeso. L’amore riparte, agosto ottimo.



