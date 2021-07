Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 24 luglio 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei pieno di cose da fare, ma in questa vivacità servirebbe ordine. È vero che il genio è sregolato, ma, se si perde tempo, si smarrisce la visione globale di cosa si deve fare. Insomma, vai avanti, ma con più ordine. In amore, la fantasia ti porta a vivere con distacco la realtà, quando dovresti avere invece i piedi ben piantati per terra.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Tornano belle energie, cielo positivo per chi vuole riscattarsi in amore. Venere sarà nel segno ad agosto, dunque le relazioni che nascono ora saranno promettenti per il futuro. Chi ha avuto una crisi sentimentale, per contro, potrebbe recuperare. Mercurio contrario dice che in questi giorni le spese sono troppe e che potresti magari faticare un po’ per tenere tutto sotto controllo.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. L’amore può rivelarsi un problema, ma tu sai come superare i problemi sentimentali: quando qualcosa non va più, inizi a non pensarci e a distrarti. Venere parla di dissonanze, di tensioni, di pazienza da riguadagnare per mantenere tutto sotto controllo.

