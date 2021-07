Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2021/ Amore e lavoro per Leone, Sagittario e Ariete

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, sabato 24 luglio 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Ci sono giornate in cui ti senti nervoso, nelle quali non tutto va come dovrebbe. Non entrare in competizione con te stesso e non pensare che certe situazioni debbano per forza essere fonte di disagio per essere vissute al meglio, per esempio sul lavoro. In amore, datti da fare. Saturno in opposizione parla di questioni economiche da risolvere”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario, che in questi giorni mette in luce alcuni progetti, ma anche alcuni angoli bui di rapporti sentimentali e di amicizia, magari sollevando qualche polemica. Desideri massima libertà d’azione, ma attorno a te ci sono persone che potrebbero limitarti e potresti sbuffare un po’ troppo. Attenzione, quindi, e prudenza in tutto.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che può contare sulla Luna favorevole in questo week-end. Sei in recupero rispetto al 2020 e vuoi riconquistare il tempo perduto. C’è tanta stanchezza, ma in questo fine settimana si riparte e anche l’amore può essere più eccitante. In questo periodo hai bisogno di riscossa.

