Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 24 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox 23-24 luglio 2021/ Luna opposta a Cancro e Leone

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Hai visto un luglio iniziato in maniera pesante. Le prime tre settimane sono state difficili per i sentimenti, con discussioni banali e coppie che neppure si toccano. Magari ami tanto una persona, ma non sei convinto che sia del tutto tua e questo è un problema, perché sei molto possessivo. Cerca di riflettere bene su questo nelle giornate di sabato e domenica. Sentimenti comunque in recupero, perché Venere non è più in opposizione”.

Oroscopo Paolo Fox 21-22 luglio 2021/ Ariete con Luna favorevole, Gemelli stanchi

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa si deve aspettare? In questo momento sei forte e lo sarai ancora di più la prossima settimana e questo week-end produce emozioni. Forse mancano dei soldi, ma non per colpa tua: sono possibili pagamenti in ritardo a causa di circostanze che non hai potuto amministrare, per via di situazioni contingenti. Serve pazienza. Dopo un periodo di crisi, anche l’amore può tornare solido.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Un po’ di scontento in amore, ma dipende anche dalla persona che hai al tuo fianco. Magari il tuo partner non è costante o ti aspettavi qualcosa di più. Ti consiglio di rilassarti, facendo le cose che ami di più, come guardare il bello, ascoltare la musica, fare una passeggiata. Non cercare per forza la crisi, il cavillo, il dettaglio nei rapporti, non solo sentimentali, ma anche di amicizia: qualcosa potrebbe non quadrare e tu potresti innervosirti”.

Oroscopo Paolo Fox 20-21 luglio 2021/ Luna favorevole ad Ariete e Bilancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA