Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo quarto sabato del mese di luglio non può iniziare senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 24 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: sei uno dei segni più forti del momento. Parli, dici, imponi, proponi. Venere nel segno parla di sentimenti importanti, incluse amicizie e lavoro. Dopo il 22 luglio, per i liberi professionisti si è aperta una situazione di vantaggio. Molte emozioni rinascono adesso.

Il Capricorno, se gli piace una persona, deve approfittare della Venere positiva fino ad agosto. Tieni sotto controllo le tue finanze, anche se dal punto di vista degli accordi non credo sia un momento statico per i liberi professionisti. Mercurio opposto parla di un malcontento legato ai pagamenti e alle fatture, ma devi tenere presente che non è propriamente un periodo facile.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, per il quale il fatto di avere Saturno contrario significa che magari ha fatto bene le cose che si è prefissato, ma la stanchezza si è rivelata dominante e ci sono stati alcuni ostacoli. Alcuni Toro hanno visto saltare dei progetti. L’amore può tornare e i cuori solitari devono sfruttare il passaggio di Venere nel segno per farsi avanti.

