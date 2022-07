Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: la giornata

Il weekend entra nel vivo con questa domenica, 24 luglio 2022, tutta da scoprire. Potete farlo con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. In questo focus, però, ci concentriamo in particolare su Ariete, Toro e Gemelli, per capire come sarà per loro questa giornata, potendo contare sulle indicazioni fornite dall’astrologo nel quotidiano appuntamento su Radio LatteMiele. Non ci resta, dunque, che scoprire cosa c’è all’orizzonte per questi segni zodiacali per quanto riguarda amore, salute e lavoro…

Previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox: che domenica sarà per Ariete?

Ariete, Luna e Mercurio sono favorevoli e Giove è interessante: chi vi ferma più? In questo momento però c’è anche chi non sta bene e quindi vive questo periodo così travolgente con una grande ansia: quella di non riuscire a stare meglio. Abbiamo due categorie di Ariete, spiega l’oroscopo di Paolo Fox: quelli che stanno rimettendo in discussione tutto, dal lavoro ai sentimenti, e altri che devono cercare di utilizzare questa forza per stare meglio oppure di affrontare un problema, anche di salute, in casa. Un dubbio? Questa Venere dissonante che può rappresentare una certa incomprensione nei rapporti di coppia oppure un pentimento: penso ai nati Ariete che magari ritengono di aver dimenticato qualcuno che aveva bisogno.

Cosa dice Oroscopo Paolo Fox su Toro e Gemelli…

Toro, la prima cosa da fare è mettere a posto le questioni economiche, anche perché un segno di terra, come il Toro, non sta bene se ha i conti in sospeso. Chi ha un’età matura non ha nessuna voglia di rimettersi in gioco: preferirebbe vivere di rendita. Se questo non è possibile, cerchiamo di fare solo le cose che meritano. Stelle importanti per rinnovare l’amore secondo l’oroscopo di Paolo Fox, nel caso in cui non fosse più ideale.

Gemelli, sappiamo che avete come punto di riferimento la propria immaginazione. Stiamo infatti parlando di un segno d’aria e così come non potremmo vivere senz’aria, senza un Gemelli non ci divertiremmo e avremmo meno idee. Provate a frequentare una persona dei Gemelli: dopo un po’, se è ottimista, vi darà tanta energia. Il loro punto debole è che, per provare tante strade, rischiano di disperdere le loro capacità: bisogna concentrarsi su una cosa e farla bene. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di sfruttare questa domenica per fare incontri speciali.

