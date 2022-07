Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le previsioni

Domenica di relax o di altre tensioni? Se lo chiedono, ad esempio, i nati Cancro, Leone e Vergine per la giornata di oggi, domenica 24 luglio 2022, potendo contare sulle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Le indicazioni, come di consueto, sono state fornite su Radio Latte Miele, quindi sono pronte per essere passate al setaccio da voi che non vedete l’ora di scoprire che giornata sarà…

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Cancro

Cancro, questa situazione astrologica sul lavoro è tutta in revisione: molti si arrabbiano, altri sperano in nuovi cambiamenti o alleanze e allora ci salverà l’amore? Certamente! L’amore con la A maiuscola specifica l’Oroscopo Paolo Fox. Non solo il rapporto di coppia, ma anche quello nei confronti di un amico o amica, l’amore per un percorso spirituale. Molti Cancro che negli ultimi due anni sono stati male, hanno accertato il fatto di essere confortati dalla lettura di testi o dal seguire una sorta di nuovo credo. L’amore, con Venere nel segno, torna ad essere indispensabile.

La giornata di Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone, questa Luna favorevole, questo Mercurio che transita nel segno possono isolare il Leone? Assolutamente no! Ecco perché l’Oroscopo Paolo Fox dice a tutti i Leoni che si sono sentiti un po’ “bannati”, messi da parte: state tranquilli, perché arriverà il giorno della vendetta. Se una persona ti ha fatto uno sgarbo, presto cadrà da sola e non serve neanche che voi vi applichiate, affinché questo accada. La Luna oggi è favorevole e “incontri sì”.

Vergine, questa giornata, come quella di ieri, forse dà un pochino di pausa. Da venerdì avete staccato la spina, magari non è per tutti possibile, ma l’idea c’è! Mandare a quel paese tutti seccatori, i pettegolezzi. Qui bisogna capire però, soprattutto se hai un ruolo importante, che è vero che quello che pensi è giusto, però bisogna anche fare i conti con quello che pensa la gente. I Vergine, che di solito sono abbastanza amanti della propria privacy e non vogliono interferenze, comunque prima o poi devono rapportarsi alla realtà. In amore, ci vuole tanta pazienza secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Chi è rimasto solo da tempo, deve ricominciare a guardarsi intorno.

