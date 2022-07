Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2022/ Chi al top: Capricorno, Acquario e Pesci

Dal Capricorno ai Pesci, passando per l’Acquario: che giornata sarà per loro? Una domanda che nasconde tantissime risposte, a trovarle l’Oroscopo Paolo Fox che nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele ha fornito previsioni e indicazioni per oggi, domenica 24 luglio 2022. Qualche dubbio sull’amore? Perplessità lavorative? Nulla viene trascurato dall’astrologo, neppure la salute. Non vi resta che scoprire che epilogo può avere per voi questo weekend…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio / Previsioni Capricorno Acquario e Pesci

Previsioni Oroscopo Paolo Fox: cosa dice per Capricorno…

Capricorno, un po’ più di serenità ci vuole, ma come si fa? Sei tu che accetti di fare da spalla agli altri, ma anche per avere un certo ruolo da protagonista. È molto difficile, in questi momento, trovare consensi in amore, perché, anche se hai accanto la persona migliore del mondo, la vedi meno o stai troppo tempo con la testa altrove. È importante recuperare un po’ d’intimità secondo l’Oroscopo Paolo Foxe non dimenticare che i sentimenti sono utili nella vita. Anche il Capricorno, che ha le spalle larghe, merita di essere amato.

Acquario e Pesci, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario, Luna favorevole, Saturno nel segno: hai una grande responsabilità da portare avanti, nei tuoi confronti e nei confronti degli altri per l’Oroscopo Paolo Fox. Forse adesso sul lavoro ti verrà chiesto anche di più, ma non dimenticare l’aspetto economico! Non dico che l’Acquario non pensi ai soldi, ma spesso si prende un’infatuazione per un progetto e pur di farlo non bada a spese: un po’ di equilibrio ci vuole. Amore nella norma, nulla di nuovo, incontri già avviati che vanno abbastanza bene. L’Acquario vorrebbe innovare e spero che ci sia un partner adeguato al fianco.

Pesci, i confronti in amore potrebbero non essere facili in questa giornata per l’Oroscopo Paolo Fox. Già ieri c’è stata una tensione e il vero problema è che essendo i Pesci molto sensibili, perdono le staffe molto facilmente. Poi c’è la sensazione di aver dato tanto a una persona o di aver sacrificato troppo per l’amore. È tempo di tornare in sella e guadagnarsi un posto al sole e soprattutto portare avanti dei progetti. Il lavoro chiama, anche se ogni tanto come oggi, sei un po’ stanco e distratto.











