Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione, Sagittario

I nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario si sono messi a caccia, come per gli altri segni zodiacali, delle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 24 luglio 2022. Non c’è da disperare, perché abbiamo raccolto le indicazioni dell’astrologo, fornite nel tradizionale e quotidiano appuntamento su Radio Latte Miele. Dall’amore alla salute, passando per il lavoro… Cosa dovete aspettarvi? Le vostre domande stanno per trovare risposta di seguito…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone e Vergine

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Bilancia

Bilancia, ci sono delle problematiche d’amore che possono essere più o meno importanti. Se nella coppia non c’è condivisione ma competizione, sono guai! Specialmente se uno dei due rivendica di essere quello che “manda avanti la baracca”. Se in questi giorni ci sono degli scontri, bisogna capire con chi si ha a che fare, perché si può passare da una semplice discussione a una rottura. Questo weekend è nato bene, la Luna è favorevole, e l’Oroscopo Paolo Fox vi augura che ci sia un recupero, se non altro emotivo. Ti senti a disagio quando discuti con una persona, ma è anche vero che devi far valere le tue ragioni, se occorre.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2022/ Chi al top: Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di Scorpione e Sagittario secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione, superata la fase più pesantuccia, fra giovedì e venerdì, questo weekend è interessante, assicura l’Oroscopo Paolo Fox. Hai notato che da qualche tempo sei polemico? Metti le mani avanti, forse è questo il motivo. Se una persona non te la racconta giusta, appositamente diventi un po’ ironico e spigoloso, per vedere fino a che punto sopporta la situazione e ti ama: basta non esagerare. Spese per i figli, se cene sono, o per la casa.

Sagittario, sei molto pensieroso, perché sai che hai bisogno di fare delle cosa diverse dal passato. I Sagittario che tutto l’anno lavorano in un ufficio, senza stare mai all’aria aperta, dopo un po’ stanno male e si chiedono come mai non si sentono felici. Se in questi ultimi tempi, il partner dice che hai la testa altrove, forse non ha tutti i torti. Progetti e programmi che sono nati in sordina un mese fa stanno decollando e la situazione professionale, anche in vista del 2023, secondo l’Oroscopo Paolo Fox promette più dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 25-31 luglio / Previsioni Capricorno Acquario e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA