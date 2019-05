Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 24 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi venerdì 24 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, venerdì 24 maggio 2019. Come sempre il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete vive in amore giorni da protagonista con la forza per raggiungere i risultati che si ritengono alla portata. Il Cancro anche sta vivendo giorni interessanti dal punto di vista sentimentale, attenzione però a commettere dei possibili errori. Il Toro vivrà un fine settimana molto particolare, alcuni saranno costretti a tirare il freno a mano per evitare delle situazioni che potrebbero essere complicate. Il Leone ha delle difficoltà amorose invece, vivendo alcuni momenti non facilissimi da gestire. Vedremo cosa accadrà, ma bisogna sempre e comunque vivere tutto con calma e tranquillità aspettando per buttarsi. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il giro dei segni con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, sempre affidandoci a quanto raccontato nell‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sagittario: la giornata di oggi è molto positiva in particolare per i sentimenti che si è messo da parte negli ultimi tempi. Per coloro che stanno vicino al segno, è importante considerare che il comportamento di isolamento non è un modo per allontanare le persone ma per ricaricarsi. Capricorno: in questo mese avrete la possibilità di sorridere di più. Le tensioni sono state differenti negli ultimi tempi. In amore potete risolvere dei problemi solo se avete affianco la persona giusta. Acquario: nelle prossime giornate si vivranno dei momenti non troppo tranquilli soprattutto nell’ambito familiare. È importante comprender ciò che si vuole davvero. Pesci: si sta vivendo un momento molto particolare, dato che si sta desiderando qualcosa di più, ma non si riesce ad ottenerlo. Per i più giovani si possono vivere delle situazioni d’amore che però sono limitate. Per il futuro possono essere delle buoni intuizioni che si devono seguire.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, andiamo a vedere l’analisi dei segni zodiacali nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ariete: L’amore in questi giorni è di nuovo protagonista, soprattutto dopo gli ultimi giorni in cui il principale pensiero è stato legato all’ambito lavorativo. Si ha infatti bisogno di avere una persona vicino anche se si è molto forti. C’è una grande differenza di come vive l’amore la donna o l’uomo. Nel primo caso quando ci si innamora non esiste nessun altro intorno. Invece per il caso dell’uomo spesso il lavoro riesce a distrarsi dai sentimenti. In questo momento è importante la complicità e sarà possibile trovare un amore che coinvolgerà. Dal punto di vista lavorativo ci sono ancora delle prove da superare. Toro: queste fine settimana appare molto particolare. Per questo sarebbe meglio evitare il sorgere di discussioni oppure polemiche. Domenica per fortuna le cose cambiano in positivo. Gemelli: Questa settimana è stata molto positiva, dato che sia il Sole che Mercurio hanno illuminato la strada. Anche coloro che hanno fatto una serie di richieste probabilmente hanno ricevuto delle proposte. Cancro: L’amore è di nuovo protagonista, dato che dopo la prima fase del mese, ora le cose stanno migliorando. È però importante capire però cosa si prova, e cosa hai deciso di fare per il futuro. Infatti se si è vissuto delle storie complicate con delle difficoltà ora le si può sorpassare.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo a vedere per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele i seguenti segni nel dettaglio Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: in questi giorni se ci sono delle difficoltà sentimentali è importante che si mantenga la calma. Infatti è un momento complicato, dato che spesso si torna a casa con molta confusione e agitazione dato che ora si appare come i protagonisti assoluti della propria vita e di quella anche di altre persone che hanno posto al centro dell’attenzione. Attenzione al calo fisico. Vergine: Il tradimento non è una realtà che rispecchia il proprio modo di essere. Alcuni hanno comunque tagliato molte relazioni, mettendo da parte le emozioni e quindi limitando lo spazio a coloro che invece lo meritavano realmente. In un momento di crescita in questo momento si avrà la possibilità di abbracciare delle novità. Bilancia: si è molto bravi a dimostrare una sicurezza che però non si è in modo da apparire nei confronti delle persone sempre perfetti. Scorpione: si appare agitati e un po’ confusi. Quando ci si sente in questo modo spesso si provocano le persone che sono intorno. In questo momento quindi si deve stare attenti alle relazioni sentimentali.



