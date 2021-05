Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone, Sagittario…

L’appuntamento odierno con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox non può prescindere ovviamente anche dall’approfondimento relativo ai segni di Fuoco. Per questo qui troverete le indicazioni dell’astrologo, cioè cosa devono aspettarsi oggi, lunedì 24 maggio 2021, Leone, Sagittario e Ariete. Le previsioni sono state comunicate nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco l’analisi e cosa bisogna aspettarsi questa settimana…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

Cominciamo dall’Ariete, a cui l’oroscopo di Paolo Fox ha molto da dire. Dopo un fine settimana non tanto sereno, perché c’è stata un po’ di fatica, forse anche un po’ di ansia e malessere, si appresta a vivere una nuova settimana decisamente più interessante. La Lune non è più opposta e ci sono pure i benefici di Sole, Venere, Mercurio, Saturno. Sa che è ad un punto di svolta, ma si trascina da anni dei problemi che sta cercando di risolvere adesso, ma che non si possono risolvere in poco tempo. Sono giornate molto attive per gli amori che possono nascere. Se invece c’è una persona carica al tuo fianco da tempo, ora capisci quanto sia importante per te. A volte nella vita ci sono dei momenti in cui si è messi alla prova e in quel momento si capisce chi si ha al proprio fianco.

Ci sono poi le previsioni per i nati sotto il segno del Leone. Puoi contare su tanti pianeti validi. Le cose che devi dire in amore vanno spiegate bene, di recente c’è stata confusione tra due storie, se c’è stata una complicazione, cerca di superarla. Ora bisogna superare il desiderio di trasgredire, di fare delle cose fuori dalle regole. Per quanto riguarda il lavoro, possono esserci delle vittorie, che però oltre ad essere motivo di soddisfazione sono anche un punto da cui non si può tornare indietro. Quindi, attenzione a non stressarti troppo, bisogna anche staccare la spina.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il viaggio tra i segni di Fuoco e le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox si conclude con il Sagittario. Se la ripetitività è eccessiva, se nella tua vita non ci sono grandi novità o non si esprimono grandi desideri, dopo un po’ ti annoi. Questo è un periodo molto fragile nelle relazioni, anche per chi deve organizzare un grande evento per l’estate. Questo perché ci sono tutte le premesse affinché tutto vada bene, però sembra che nulla quadri. Quindi se non c’è una difficoltà nel rapporto d’amore, è probabile che tutto quello che stai facendo adesso ti faccia perdere un sacco di tempo. C’è tensione esagerata nell’aria.



