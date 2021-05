Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2021/ Previsioni Cancro, Pesci, Scorpione…

Un nuovo inizio questa settimana per i segni d’Acqua, che però come gli altri possono contare sulle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo ha fornito le sue indicazioni nell’appuntamento su Radio Latte e Miele, quindi questo è il posto giusto per capire cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto il segno di Scorpione, Cancro e Pesci oggi, lunedì 24 maggio 2021. Rompiamo subito gli indugi allora…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione?

Andiamo subito dritti al punto, anzi alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox e lo facciamo con quelle del Cancro. Questo è un periodo di rivalsa. Giove comincia un transito che sarà poi una costante l’anno prossimo. Solitamente quando capita questo si comincia a pensare a cosa fare in autunno e nell’inverno. Quindi hai già in mente un’idea di come sarà la tua vita da settembre o stai lottando affinché diventi più stabile quello che stai vivendo. Saranno giornate interessanti per tutto, anche per le relazioni. Il weekend non è stato meraviglioso, sei stato giù di corda, ma questo lunedì permette un recupero.

Quali sono le indicazioni dell’astrologo per coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione? Devono mettere da parte tensioni e livori, forse devono superare anche un piccolo dispiacere. Questa settimana aiuta a stare meglio. Incertezze e preoccupazioni possono nascere per una persona che è stata male in famiglia o sul lavoro. In questi giorni forse avete dato spazio agli altri più che a voi stesso, quindi dovete recuperare energia.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il viaggio ta i segni d’Acqua si completa con le previsioni che riguardano i Pesci. Non è un momento in cui riesci a dare il massimo in amore, forse perché tanti chiedono o perché manca una persona di riferimento. Se c’è stata una separazione, devi capire che è ora di voltare pagina. Il segno dei Pesci si rifugia nel passato e così rischia di perdere di vista il presente e il futuro. Attenzione ai rapporti già in crisi, almeno fino alla fine di questo mese.

