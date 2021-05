Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2021/ Previsioni Capricorno, Toro e Vergine…

Questa nuova settimana di maggio si apre con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. E non può essere altrimenti, visto che sono in tanti che vogliono capire cosa devono aspettarsi questa settimana. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e quindi delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle note frequenze di Radio Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 24 maggio 2021?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Capricorno è quello che segue. Spero che tra sabato e domenica non abbia rimesso in discussione tutto, anche te stesso. La Luna è stata difficile, un po’ nervosa, quindi attento alle parole, ma da oggi c’è un cielo di gratifiche. A volte pensi che avresti dovuto importi prima, ma in realtà ami essere di riferimento per gli altri. C’è una situazione a lavoro che va chiarita, perché ti chiedono più di quello che riesci ad ottenere in termini di soldi, quindi bisogna riequilibrare la situazione o ripartire da zero.

Ora passiamo alle previsioni per il Toro. Si parte con qualche dubbio, l’inizio di questa settimana è un po’ agitato e forse non vede l’ora che finisca. Nel prossimo mese alcuni progetti professionali e lavorativi saranno più facili da gestire, così come sarà più semplice pensare ad un cambiamento, un trasferimento. Si sente in lotta con gli altri, ma ha anche una grande voglia di cambiare vita. Per cui quello che si sta facendo adesso promette bene per il futuro. Gli amori possono ripartire, invece i soldi non sono molti. Se non si viene pagati e non si ha quello che si desidera, si può fare anche un passo indietro.

Chiudiamo il focus sui segni di Terra dell’oroscopo Paolo Fox con le previsioni che riguardano la Vergine. È un segno un po’ dubbioso, perché ci sono piccoli problemi da risolvere nel lavoro (contratti, accordi, clausole…). Per almeno tre giorni non bisogna ostacolare il destino, le idee che hai in questo periodo portano confusione oppure ce n’è attorno a te. E quando questo accade e le persone non sono chiare sei agitato. Non perdere tempo nei particolari, amore un po’ sottotono.



