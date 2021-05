Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Acquario, Bilancia…

L’oroscopo di Paolo Fox quali sorprese riserva ai segni di Aria per oggi, lunedì 24 maggio 2021? Come al solito, l’astrologo ha fornito le sue previsioni agli ascoltatori di Radio Latte Miele. Chi si è perso l’appuntamento ed è nato sotto uno dei segni tra Acquario, Bilancia e Gemelli è nel posto giusto per capire che settimana sarà, perché abbiamo raccolto le indicazioni di Paolo Fox. Dunque, non vi resta che proseguire la lettura per scoprire che giornata sarà quella di oggi…

Michela Andreozzi/ "Non desidero l’esperienza della maternità, voglio fare altro"

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e dell’Acquario?

Il mirino dell’oroscopo di Paolo Fox si concentra subito sulle previsioni per i Gemelli. È un momento importante per tutti, soprattutto chi vuole farsi sentire. C’è un progetto da mettere in cantiere? Ma bisogna muoversi. Queste stelle producono un effetto creativo e positivo che non va perso di vista. Forse bisogna lottare contro un gruppo di persone, forse un capo o autorità. Certo è che questo Giove dissonante parla di accordi e contratti da mettere a posto. Il cielo è abbastanza fertile per i sentimenti: le coppie che vogliono e possono avere un figlio, devono darsi da fare.

Rocco Siffredi/ "Mio figlio mi ha detto che facevo film di m*rda, ora mi aiuta lui"

Molto ricche le indicazioni fornite dall’astrologo per l’Acquario: certo che restare tranquilli in questo periodo non è facile e poi senti ogni tanto che la tua vita lavorativa è messa alla prova o che magari c’è un cambiamento in corso difficile da gestire. Nonostante ci sia sempre una grande carica di stanchezza da combattere, è meglio tenersi lontani da piccoli o grandi fastidi. Un po’ di stanchezza che tra l’altro determina anche scarse prestazioni e distrazioni. Comunque questo inizio di settimana è giù di corda. Attento alle persone che ti stanno attorno, perché non tutte sono affidabili.

Kevin Spacey reciterà in un film di Franco Nero/ Il ritorno dopo le accuse di stupro

Bilancia, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Con le previsioni per la Bilancia completiamo il viaggio tra i segni di Aria. Bello questo cielo con Venere e Sole interessanti, hai ritrovato il coraggio di sempre, hai voglia di metterti in gioco. Ma dipende anche dal lavoro che fai e dal desiderio che hai di fare cose importanti. La creatività è in agguato, ma questo è un periodo utile anche per le relazioni e gli incontri. Sfrutta un’occasione se è possibile proprio in questo periodo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA