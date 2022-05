Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: la giornata

Tocca a Bilancia, Scorpione e Sagittario: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di martedì 24 maggio 2022.

Bilancia, che giovedì sarà

Bilancia: È una situazione astrologica di piccoli ripensamenti e forse, in questi giorni, sei costretto a fare una scelta che non vorresti fare. Avere Giove contro non significa che le cose vadano male, ma semplicemente sei un po’ messo alla prova. Questo secondo l’Oroscopo Paolo Fox non pregiudica eventuali vittorie, nel senso che in questo periodo puoi anche ottenere delle soddisfazioni, però è come se avessi paura di crescere e volessi prendere un po’ di spazio tutto per te. Forse sei un po’ stanco delle solite cose.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Scorpione e Sagittario?

Scorpione: Non escludo che questa sia una giornata con delle buone risposte: la Luna in buon aspetto, di solito regala delle intuizioni, anche dei sogni premonitori. Se quindi ci sono delle persone Scorpione che hanno questa facoltà di essere lungimiranti, ma soprattutto di prevedere le cose che accadono, grazie a delle sensazioni ed emozioni particolari, queste persone oggi saranno valorizzate. Così come sarà valorizzato anche l’amore, ricorda l’Oroscopo Paolo Fox.

Sagittario: È un cielo importante, ma non ancora così definito come lo sarà tra giovedì e venerdì: rimanda quindi le tue migliori azioni alla seconda metà della settimana e oggi, se ti provocano, rispondi picche. Un po’ di stanchezza si fa sentire ma l’Oroscopo Paolo Fox invita a non mollare ma a cercare di gestire al meglio le energie, per riuscire a ripartire di slancio anche all’inizio della prossima settimana, in cui siete attesi da una serie di appuntamenti importanti.

