Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni

Per la giornata di martedì 24 maggio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno

Capricorno: Sapete di essere i più forti dello zodiaco. Oggi avete una buona situazione astrale, ma nella classifica generale vi ho messo un po’ in basso, perché questo è un martedì protetto da una buona Luna, ma poi domani e giovedì, ci sarà di nuovo qualche piccolo tormento, come se in questi giorni doveste parlare con una persona che non c’è oppure vi trovaste in una condizione di grande stanchezza. Per esempio, l’Oroscopo Paolo Fox sottolinea ci sono persone che lavorano in un’azienda e sono stufe di avere a che fare con certe persone e vogliono cambiare ambiente. I cambiamenti, che il Capricorno spera, sono solamente in aria, perché adesso non c’è nulla di concreto e questo, per un segno di terra, è pazzesco. Questo è il vero motivo per cui possono esserci delle tensioni. Oggi però va un po’ meglio quindi, se dovete parlare con qualcuno, esprimetevi pure.

La giornata di Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: La situazione è legata allo stress del periodo, poi voi siete molto comprensivi, ma se qualcuno non fa il proprio dovere, dopo un po’ vi arrabbiate ed è probabile che nel corso degli ultimi giorni vi siate arrabbiati con chi non ha magari rispettato delle consegne. Eppure secondo l’Oroscopo Paolo Fox proprio sul fatto del rispetto delle consegne voi dovreste essere molto malleabili, perché l’Acquario è un segno che ogni tanto è un po’ in ritardo sui tempi, perché ha delle priorità che non sono quelle di tutti. Si tratta di un segno particolare: sono persone un po’ diverse dagli altri e comunque hanno sempre una caratteristica esclusiva che non tutti posseggono. Questo naturalmente può essere un bene o un difetto, se poi questo essere originali a tutti i costi comporta delle privazioni o il nuotare sempre contro corrente.

Pesci: Questa giornata è caratterizzata dalla Luna che tocca il vostro segno: è una Luna ispiratrice e che porta qualche bella emozione. Tuttavia, alcune vostre affermazioni potrebbero essere interpretate male. Voi che pensate sempre al passato e non riuscite a fare a meno dei ricordi, attenti a non rivalutare una persona per quello che non è. L’Oroscopo Paolo Fox esorta: duardate sempre al futuro, anche perché questo 2022 vi porterà lontano. Dovete essere un po’ più pragmatici: anche se pensate di esserlo, in realtà ogni tanto vi lasciate confondere. Anche mercoledì comunque sarà una “giornata sì”, per cui fra oggi e domani avvicinate persone che possano darvi delle risposte. Intuizioni favorite.

