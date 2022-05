Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Ariete, Toro e Gemelli: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 24 maggio 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sull’Ariete

Ariete: Una novità di questa giornata è l’ingresso nel tuo segno di Marte e così collezioni tutti i principali pianeti: Marte, Giove e anche Venere. Quest’ultima per pochi giorni ancora, ma sempre influente. Quindi la spinta c’è, ma a questo punto bisogna capire qual è la tua direzione: se è quella giusta, non bisogna fermarsi, perché questo è un momento di grande forza. L’Oroscopo Paolo Fox spera per il lavoro, l’amore e tutto ciò in cui speri anche tu, ma attenzione ai nemici che puoi crearti quando ti intestardisci e dici tutto quello che pensi: forse un po’ di diplomazia non guasterebbe.

Martedì 24 maggio, la giornata di Toro e Gemelli

Toro: È molto importante sapere di avere a fianco validi alleati. Tutte le situazioni in cui avrai modo di agire in maniera diretta, avrai anche la necessità di stare anche con le persone giuste. Le crisi d’amore o le preoccupazioni che ci sono state ad aprile, sembrano svanite o, quantomeno, adesso sai cosa desideri, anche se l’Oroscopo Paolo Fox invita a rispettare le giuste tempistiche per centrare i propri obiettivi, senza lasciarsi prendere da una frenesia che potrebbe rivelarsi deleteria.

Gemelli: Situazione di rilancio secondo l’Oroscopo Paolo Fox: come anticipato circa un mese fa, non abbiamo più Giove contro e probabilmente avete già vinto una sfida. Dipende anche con chi avete a che fare, perché se vi aspettate qualcosa dal Cancro o dalla Bilancia, che in questo momento hanno dei problemi, potreste rimanere delusi. Per quanto riguarda comunque la vostra capacità di azione, questo è un cielo di forza. Oggi veramente meritate un piccolo applauso a scena aperta e, nei rapporti con gli altri, avrete delle soddisfazioni.

