Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2022/ Tutto su Cancro, Leone e Vergine

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo martedì 24 maggio 2022 per Cancro, Leone e Vergine: su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende il Cancro?

Cancro: Sono delle giornate di attrito e di ripensamenti, oppure c’è da fare i conti con qualcosa, come la forma fisica, per esempio. Certo che in questo momento di prove ne avete superate tante, avete un’idea più chiara del futuro e dobbiamo ricordare che da un paio di anni viviamo una situazione sociale non facile e questo un po’ crea dei problemi a persone sensibili come voi. Dovreste provare ad essere un po’ più forti allontanando la vena polemica, che è sempre innata in voi, e vi sentite contro qualcuno. Curate la vostra salute, ricorda l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni su Leone e Vergine

Leone: Sempre protagonisti, l’Oroscopo Paolo Fox non ha dubbi: forse un po’ troppo sul piedistallo e questo potrebbe essere un errore, se volete fare un incontro d’amore. Scendete a più miti consigli. È vero che adesso siete particolarmente affascinanti e dal punto di vista lavorativo si può avere di più, però dovete fare anche i conti con gli altri. In che modo si ha di più? Per coloro che non hanno nulla potrebbe arrivare qualche aggancio, farsi notare, invece chi ha già una carriera avviata, avrà un’occasione. È un momento in cui si scopre la grande volontà e la forza dei nati Leone.

Vergine: Non escludo che in questi giorni ci sia qualcosa da discutere, però rispetto al mese scorso, quando c’era Giove opposto, adesso è tutta un’altra storia. Puoi veramente importi, ma anche dare agli altri ciò di cui hanno bisogno. Forse in amore ci sarebbe bisogno di un po’ più di calore: non che tu non sia caldo e passionale, ma a volte, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox, hai a che fare con delle persone che ti fanno saltare i nervi.

