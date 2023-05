Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2023/ Acquario, Sagittario che giornata sarà?

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele, annuncia il cambio di Luna: il nostro satellite naturale passerà dal Cancro al Leone, per raggiungere Marte. Il segno di fuoco, a breve, ospiterà anche Venere. Di seguito le influenze degli astri su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 maggio 2023/ Leone momento difficile, Vergine e Bilancia...

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vorrebbe un po’ di tempo per sé, il Capricorno dovrebbe pensare un po’ all’amore

Sagittario, maggio si conclude con qualche perplessità. Non ci sono ostacoli insormontabili, tuttavia da una parte c’è il desiderio di fare cose nuove, e magari ci sarà anche l’opportunità di tornare a fare qualcosa che avevi abbandonato tempo fa, ma dall’altra hai questa voglia di dedicare un po’ di tempo a te stesso. Potresti avere voglia di fare un viaggio oppure di anticipare i tempi in amore, visto che da giugno avremo una bellissima Venere. La tensione nervosa è alta e ogni tanto bisogna rallentare i ritmi, ma la fine della giornata è migliore, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 maggio 2023/ Ariete, Toro al top? Gemelli e Cancro..

Capricorno, l’Oroscopo di Paolo Fox non ha mai nascosto che la seconda parte di questo 2023 ti avrebbe dato tanto. Tuttavia, per avere tanto bisogna anche faticare un po’ di più! Questo per te non è un problema, perché nessun ti ha mai regalato nulla e tutto quello che hai fatto te lo sei conquistato: onore al merito, però in questo momento bisogna anche trarre i frutti del passato. Un piccolo fermo non incide sulla visione generale del futuro, ma potrebbe essere utile per risvegliare l’amore che, ultimamente, non è stato proprio al centro dei tuoi pensieri: non per mancanza di volontà, ma per mancanza di tempo.

Oroscopo Paolo Fox, 23 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno...

Oroscopo Paolo Fox: tensioni per l’Acquario, i Pesci fanno tante esperienza di crescita

Acquario, un po’ di tensione c’è e qualcuno l’ha già vissuta tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana. Di solito quando un Acquario è stanco, reagisce in maniera un po’ scontrosa oppure sparisce e non si fa trovare. Se avete a che fare un un Acquario e in questi giorni è irreperibile, non vi preoccupate più di tanto. L’importante è evitare di sentirsi oppressi da situazioni che non si amano. L’Oroscopo di Paolo Fox sollecita ancora una volta le coppie che hanno avuto un problema a parlare con serenità. Giornata di riflessione.

Pesci, le occasioni di incontro non mancano e questo Saturno nel segno permette di osservare in maniera molto critica il tuo passato e di fare scelte consapevoli per il futuro. Voi che siete così sensibili e che assorbite come una spugna anche le reazioni degli altri, adesso dovete cercare di pensare un po’ di più a voi stessi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, anche seguendo una nuova ispirazione: in questo periodo, Saturno potrebbe anche suggerire uno studio particolare o la revisione di alcuni rapporti. È tempo di crescere e, come sappiamo, non si finisce mai di imparare e avanzare: l’età non conta! Quello che è bello di questo cielo è questa rinnovata capacità di azione che sarà fonte di ispirazione per il futuro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA