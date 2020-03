Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 marzo 2020/ Bilancia, Toro, Ariete, Gemelli

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 24 marzo 2020: Ariete e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare per oggi, 24 marzo 2020, i segni di Ariete e Gemelli. Ariete: nel pomeriggio torna una buona carica di vitalità. Bisogna fare attenzione nei legami con Capricorno e Bilancia. C’è una certa energia nelle stelle che aiuta anche se stiamo vivendo il periodo che stiamo vivendo. Immaginare ora di vivere una passione con Venere ad aprile più amica è più facile. Gemelli: ci sono tensioni che vanno tenute sotto controllo con le giornate in arrivo da prendere con le pinze. Eventuali azioni sul lavoro sono interessate da un ottimo Saturno che può aiutare anche chi è in crisi. E’ chiaro che le cose poi cambiano a seconda di età e circostanze. Bisogna mediare tutto con quello che stiamo vivendo. Scelte importanti sono dietro l’angolo anche se alcune andranno rimandate alla prossima settimana.

Oroscopo per Toro e Bilancia, che giornata sarà?

Voltiamo pagina e sempre prendendo come spunto l‘oroscopo di Paolo Fox ecco lo studio di Toro e Bilancia. Toro: si deve avere pazienza, sono tempi difficili per tutti. Giove è favorevole, ma le novità arriveranno entro l’estate. Alcuni progetti sono però rimandati. A parte il percorso triste che stiamo vivendo tutti era previsto che questo mese di marzo avrebbe portato un Saturno dissonante. Chi aveva un progetto importante lo sta rimandando un po’ per il periodo attraversato, ma anche un po’ perché non ci sono presupposti per andare avanti. Bilancia: si deve sorridere. Si capisce che questo periodo è complicato, ma bisogna andare avanti. Questo periodo è quello che è, ma questa dissonanza di Saturno va avanti da tempo. C’è chi ha dovuto discutere in famiglia, c’è chi ha avuto dei problemi con un ex e allora attenzione nei rapporti genitori figli. Tutto pesa un pochino di più. Forse c’è bisogno di relax prima di sospirare e andare avanti. Aprile avrà per fortuna un tono diverso.



