Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 marzo 2020/ Cancro, Leone, Vergine e Pesci

Oroscopo: le previsioni di oggi 24 marzo per Cancro e Leone

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco i segni di Cancro e Leone. Cancro: se si sente ci si deve allontanare persone che danno fastidio. Saturno è un po’ critico da tempo e tra qualche settimana libera lasciando più leggero magari perché ci si deve allontanare. Per le questioni pratiche questo Saturno un po’ nervoso è normale che vanno rivedere alcuni accordi. Tutto quello che è nato da due anni a questa parte è soggetto a revisione. Ci sono anche dei nati Cancro che dicono “chi me l’ha fatto fare di aumentare le mie responsabilità”. Leone: se si ha un’attività indipendente si deve pensare a un cambiamento, questo a parte il percorso vissuto regala una crescita. C’è opposizione di Saturno a prescindere da questo periodo difficile per tutti. Ciò che da fastidio è che di fronte a meriti evidenti nessuno dice grazie. In questo periodo non si vuole essere adulati ma si sanno fare le cose bene ma c’è sempre che crea disagi e questo può accadere anche in amore. Per fortuna aprile sarà diverso in questo senso.

Paolo Fox, oroscopo per Vergine e Pesci

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Vergine e Pesci. Vergine: si deve evitare di essere drastici, questo è importante perché abbiamo aprile, maggio e giugno di grande tensione. Non si può mettere in discussione ciò che si sta facendo e le coppie forti rimarranno tali. Se si è notata una certa assenza del partner e non si sa se agire o no in maniera drastica nei confronti di una questione familiare forse sarebbe il caso di prendere tempo. Rimandare determinate azioni non è sbagliato. Pesci: se c’è tensione bisogna cavalcarla. Le questioni familiari potrebbero impensierire. Se si deve discutere con un capo è quasi necessario. In amore si deve rimanere cauti. Magari piace una persona ai single o separati, intrigante, ma attenzione soprattutto se ci sono due storie in ballo. Attenzione per esempio a non lasciare il certo per l’incerto visto le stelle che partiranno ad aprile.



