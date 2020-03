Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 marzo 2020/ Capricorno e Ariete top, Pesci lavoro e amore…

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top, soffermandoci su quelle che sono le sue parole ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L’Ariete ha una splendida vitalità in questo momento, soprattutto a partire dal pomeriggio. Le stelle aiutano in un periodo davvero molto complicato. La Bilancia può finalmente sorridere, cercando di trovare la speranza di fronte a un periodo complicato per tutti. C’è sicuramente la possibilità di andare avanti e di voltare pagina, con fiducia in un momento dove pesa anche la presenza di un pesantissimo Saturno dissonante. Il Capricorno può fare assolutamente affidamento alla sua energia in questo momento, anche per superare tutte quelle che sono le difficoltà di un momento davvero difficile da comprendere. I progetti verso il futuro potrebbero essere davvero molto interessanti.

LAVORO – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox è il momento di andare ad indagare quanto detto sul lavoro. Venere è favorevole all’Ariete che potrebbe vivere una passione già a iniziare ad aprile, questa è una situazione che fa pensare molto bene verso il futuro. Per una volta il Leone in questo momento non vuole essere adulato, ma è consapevole che qualcuno può mettere i bastoni tra le ruote e creare problemi non di facilissima gestione. Si devono stringere i denti e andare avanti. La Bilancia deve fare molta attenzione a litigare in famiglia in un momento in cui non si può avere alternativa che stare dentro casa. Serve grande determinazione e voglia di voltare rapidamente pagina. I Pesci devono fare molta attenzione soprattutto se si vivono due storie d’amore, questo perché non si deve lasciare il certo per l’incerto.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con l’amore. I Gemelli si trovano aiutati da un Saturno molto interessante che può aiutare di fronte ad eventuali azioni legate alla professione. Saturno è nervoso e il Cancro potrebbe essere costretto a rivedere alcuni accordi verso il futuro. Forse è il caso di aspettare tempi migliori. La Vergine potrebbe decidere come il Cancro stesso di rimandare alcune scelte e non farebbe un soldo di danno. I Pesci potrebbero trovarsi a discutere con un superiore, questo però solo se davvero necessario in un momento di grande tensione e preoccupazione per tutto il paese come questo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.



