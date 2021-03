Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano puntali anche oggi, mercoledì 24 marzo 2021 nella rubrica “Latte&Stelle” di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci occupiamo in maniera particolare delle previsioni di oggi per i segni di Fuoco, dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dall’Ariete, nonostante le molte difficoltà con cui alcuni si trovano ancora costretti a confrontarsi, queste giornate sembrano garantire una buona forza. Le problematiche ereditate dal 2020 potrebbero causare un grande affaticamento, ma ciò non deve compromettere il desiderio di reagire.

Nati Leone? Orgoglio e capacità di reazione sembrano essere le parole chiave di queste giornate. Nonostante un inizio anno difficile da gestire, ora sembra essere arrivato il momento di ricostruire alcuni rapporti positivi con se stessi e con il mondo circostante. Attenzione a non assumere atteggiamenti troppo severi nei confronti di se stessi.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox se siete nati sotto il segno del Sagittario, dopo due settimane piuttosto pesanti, sembra finalmente possibile apprezzare un po’ di tranquillità in più. Le difficoltà vissute ad inizio anno sembrano farsi ancora sentire, ma si comincia ad intravedere la possibilità di organizzare qualcosa di migliore per il prossimo futuro. Giornata di recupero anche sul piano relazionale.

