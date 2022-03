Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 24 marzo 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 24 marzo 2022.

L’Ariete: la Luna ancora nel segno forma un trigono pieno con il sole dando maggiore forza alle vostre azioni. Non avete alcuna intenzione di fermarvi anzi, siete pronti all’innovazione e ad esplorare nuovi orizzonti. Attenzione a non portare avanti progetti che non vi aggradano.



Per il Toro: per l’Oroscopo Paolo Fox quello che state facendo darà i suoi frutti prossimamente soprattutto in ambito professionale. Lasciate che il tempo faccia il suo corso ma occhio ai sentimenti da troppo tempo accantonati. Se avete un interesse non tirate troppo la corda.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: con l’arrivo del periodo estivo tante situazioni potranno sbloccarsi, soprattutto dal punto di vista legale e lavorativo. L’occasione per amare è sempre dietro l’angolo ma siete in una situazione dove la cautela è sempre richiesta anche quando si tratta di sentimenti.

