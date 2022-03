Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 24 marzo 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox il periodo è particolare, la stanchezza vi turba è anche l’aspetto della tenuta fisica non sembra al top. Dal punto di vista professionale c’è qualcosa da sistemare ma in ambito sentimentale necessitate di maggiore affetto. In questi giorni cercate di dedicarvi all’indispensabile senza andare sotto sforzo fisicamente.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: Aprile sarà il mese dell’amore ma questa ultima parte del mese può essere decisiva dal punto di vista riflessivo. Siete stati troppo chiusi in voi stessi negli ultimi mesi, forse è il caso di rimettersi in gioco e avere fiducia nella fortuna.

Il Leone: la settimana non va proprio come vi aspettavate, forse vorreste trovarvi altrove rispetto alla vostra condizione attuale. Chi ha una storia lunga e affermata condizionata da una storia parallela deve attendere prima di prendere decisioni.

