Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 24 marzo 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox riflettere in questo momento con Venere nel segno è importante, avete delle scelte da prendere e importanti battaglie da portare a termine. Non lasciate che l’orgoglio abbia il sopravvento allontanandovi dalla realtà. Le collaborazioni in crisi vanno modificate.

Lo Scorpione: la settimana non sembra disposta a lasciarvi spazio per agire, anzi, i dubbi crescono. Attenzione a Venere contraria che alimenta ancora discussioni in ambito sentimentale e in famiglia. Sul posto di lavoro cercate di essere più concentrati.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: tutto ciò su cui state lavorando può essere proficuo ma bisognerà attendere per i risultati. Attenzione a qualche fastidio e qualche dubbio in ambito sentimentale, il weekend alle porte cercate di dedicarlo alla riflessione.



